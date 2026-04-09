Europa e Conference League: il Bologna sfida l'incubo Emery, Fiorentina a Londra contro il tabù inglese

Il Bologna torna a respirare l'aria dei grandi appuntamenti continentali a ventisette anni dall'ultima semifinale europea. Di fronte c'è l'Aston Villa di Unai Emery, un vero "Mister Europa League" capace di sollevare il trofeo quattro volte, ma Vincenzo Italiano non si lascia intimorire dai precedenti: "Questa volta sarà un’altra storia, il passaggio del turno è fifty-fifty". Nonostante le assenze pesanti di Skorupski e Dallinga, il tecnico punta sulla forza di un Dall’Ara quasi esaurito per ribaltare la tendenza negativa contro i Villans, che già in questa stagione hanno piegato i rossoblù a Birmingham.