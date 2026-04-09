Como-Inter, gli ultras nerazzurri non andranno al Sinigaglia: il motivo

09 Apr 2026 - 09:33

La Curva Nord dell'Inter ha annunciato che non andrà in trasferta a Como, lasciando deserti i quasi mille posti del settore ospiti dello stadio Sinigaglia per protestare contro le modalità di vendita dei tagliandi. Il cuore del tifo organizzato nerazzurro contesta l'obbligo di registrazione preventiva al portale ufficiale del club lariano, procedura ritenuta imprescindibile per l'acquisto dei biglietti ma rigettata categoricamente dai vertici del tifo interista per ragioni di principio. "I gruppi del Secondo Anello Verde comunicano che non saranno presenti nel settore ospiti di Como. La società lariana ha infatti imposto l'obbligo di registrarsi al proprio portale per poter acquistare il tagliando. Una prassi aberrante, che calpesta la nostra identità e infrange qualsiasi logica di tifo e di tifoso libero. Sulla scia di quanto già deciso in passato per le trasferte contro Juventus e Sassuolo (poi vietata), ci rifiutiamo categoricamente di sottostare a questa imposizione. Sarebbe ora che i vertici del calcio italiano tornassero a mettere al primo posto il rispetto per i tifosi: l'unico, vero e insostituibile motore di questo sport".

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