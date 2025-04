Bologna-Empoli, De Silvestri: "Giocare al massimo per guadagnare la finale"

Prima dell'importantissima semifinale di ritorno tra Bologna ed Empoli, Lorenzo De Silvestri, uno dei leader e giocatori più esperti dei rossoblù, ha parlato così del match che servirà agli emiliani per raggiungere la finale che manca da 51 anni: "Dobbiamo fare una partita attenta, come spesso facciamo e come va fatta una semifinale di Coppa Italia. La squadra è pronta e fiduciosa: cercheremo di fare una super partita. Il sogno di portare 30mila tifosi a Roma è bellissimo, ma per realizzarlo dobbiamo fare 90 e più minuti al massimo"