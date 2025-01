Domani alle 11 in occasione del Giorno della Memoria 2025 allo stadio Dall'Ara si terrà la commemorazione di Arpad Weisz: alla cerimonia parteciperà anche l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci con una delegazione del club. A seguire, in via Valeriani 39 avverrà la posa delle Pietre di inciampo in memoria di Arpad, della moglie Elena e dei figli Clara e Roberto.