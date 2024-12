Bologna: distorsione alla caviglia per Ndoye, differenziato per Orsolini

Sono ripresi oggi i lavori del Bologna in preparazione alla trasferta di campionato contro il Torino, in programma sabato 21 dicembre. I ragazzi di Italiano hanno svolto attivazione, esercitazioni tecniche e partitella a metà campo. Allenamento differenziato per Juan Miranda, Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi, Riccardo Orsolini. Gli esami cui è stato sottoposto Dan Ndoye hanno invece evidenziato una distorsione della caviglia sinistra: nel corso della settimana le sue condizioni saranno rivalutate.