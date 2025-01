Sono ripresi questa mattina, dopo la settimana libera, gli allenamenti del Bologna in preparazione alla sfida di campionato con la Roma. Per i rossoblù guidati da Vincenzo Italiano attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella. Seduta differenziata per Michel Aebischer, Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi.