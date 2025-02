Bologna, Di Vaio: "Champions ci ha fatto crescere, vogliamo tornare in Europa"

"La semifinale manca dal 1999? Sarebbe un sogno per noi, sarebbe un traguardo storico per il club. Stasera è come se fosse un'altra partita di Champions perché affrontiamo una squadra che è diventata grande in questi ultimi anni. Sarà un match molto complicato ma per noi sarà un'altra partita che ci farà crescere: speriamo di fare una grande gara - ha proseguito - Il giudizio sul mercato? Abbiamo fatto quello che volevamo fare. Abbiamo sostituito un giocatore importante come Posch con un altro giocatore importante e di grande esperienza come Calabria che ha lasciato il Milan per sposare il nostro progetto e questo è un segnale molto importante per noi. E poi un ragazzo giovane e di talento (Pedrola, ndr) che è stato sfortunato l'anno scorso ma che pensiamo possa fare bene anche in futuro. L'obiettivo è tornare a giocare la Champions anche l'anno prossimo? Noi vogliamo tornare in Europa perché ci è piaciuta. Poi se fosse la Champions sarebbe il massimo ma proveremo fino all'ultimo a tornare in Europa".