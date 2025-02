Bologna, Casale: "Stasera ci abbiamo messo qualcosa in più"

Nicolò Casale si è presentato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria in rimonta contro il Milan che rilancia le ambizioni europee del Bologna: "Sapevamo che questo recupero poteva farci accorciare la classifica verso i primi posti. Ci abbiamo messo quel qualcosa in più che nell’ultimo periodo era mancato. A fine primo tempo ho visto tante teste basse: ci siamo detti di non mollare e alla fine è uscito un gran Bologna". Poi il centrale parla degli obiettivi da qui a fine stagione: "L'obiettivo è rimanere in Europa. La Champions ci ha fatto crescere anche se siamo usciti prima di quanto sperassimo. Ora il nostro obiettivo è rimanere il più in alto possibile, continuare a giocare come sappiamo e fare più punti possibili".