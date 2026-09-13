LE PAGELLE DI SASSUOLO-JUVENTUS

Bocciata tutta la difesa della Juve, Woltemade si mangia un gol e solo Zhegrova si salva

Benino Alajbegovic, male Koopmeiners e a centrocampo ha dominato un monumentale Matic

di Enzo Palladini
13 Set 2026 - 22:42
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JUVENTUS 

Vicario 6,5 - Tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo lascia un'impronta forte sulla partita, dicendo due no a Berardi, prima con un'uscita tempestiva, poi con un volo sulla sua destra. 

Kalulu 5,5- Sempre ineccepibile nella fase difensiva, limita molto il suo contributo al di là della metà campo perché dalla sua parte Laurientè è una presenza che può diventare pericolosa. Potrebbe fare meglio sull'1-0 di Sebastiano Esposito, come tutta la difesa. 

Bremer 5 - Si fida del suo fisico e del suo anticipo, qualche volta un po' troppo perché Sebastiano Esposito ha l'intelligenza tattica per metterlo un po' in difficoltà. Sul gol dell'1-0 però si fa sorprendere. E sbaglia anche sul 2-1 di Bowie

Lucumi 5,5 - L'irruenza è una sua qualità ma anche un suo limite, che in questo caso lo grava di un cartellino giallo dopo venti minuti limitandolo un pochino. 

Dal 1' st Kelly 5 - Viene messo in campo per dare una mano in fase di impostazione ma sull'1-0 del Sassuolo dorme come tutta la linea difensiva e anche sul 2-1 non è tempestivo. 

Celik 6 - Continua senza lamentarsi a fare l'esterno basso a sinistra, anche se il piede sinistro lo usa quasi esclusivamente per camminare. E comunque il suo dovere lo fa. 

Douglas Luiz 6 - In assenza di Locatelli deve diventare il catalizzatore del gioco bianconero, compito che sa svolgere bene, anche se gli toglie forse qualcosa in tema di creatività, 

Koopmeiners 5 - Dopo un gol e un assist nelle due giornate precedenti, viene investito del compito di creare qualcosa con il suo sinistro. Si decentra spesso sulla fascia sinistra, ma non tira fuori magie. 

Dal 26' st Sarr 5,5 - Si vede poco in mezzo al campo nel momento topico della gara. 

Conceiçao 6 - Impiega un po' a carburare perché il fisico di Doig lo impalla un po', allora cambia tattica e inizia a rubare palloni anziché chiederli sui piedi, 

Dal 15' st Zhegrova 7 - Appena entrato gioca a flipper saltando vari avversari in sequenza, poi gli prendono le misure e lui va in pausa, ma poi si riaccende e grazie a una fiammata segna il gol dell'1-1. Poi è l'unico che non si lascia intimorire dal 2-1 del Sassuolo e con tutte le sue forze si prende il gol del 2-2.  

Nico Gonzalez 6 - Bascula tra i metri alle spalle di Kolo Muani e la linea dei centrocampisti, corre molto e spreca un po' di energie. Sua la prima occasione bianconera, traversa scheggiata dopo meno di due minuti, poi lavoro e movimento. 

Dal 15' st Woltemade 5 - Viene messo in campo nel suo ruolo, che è quello di seconda punta, a fianco di Kolo Muani. Ancora un po' macchinoso, fatica a trovare le misure delle giocate. Sull'1-1 si mangia un gol di testa. 

Alajbegovic 6,5 - Comincia a mettere in mostra le sue qualità, soprattutto l'abilità nel saltare l'uomo. Sta cominciando ad ambientarsi in questa nuova realtà. 

Dal 43' st Oboavwodou sv. 

Kolo Muani 6 - Si muove moltissimo su tutto il fronte d'attacco, ma nel primo tempo tende quasi sempre a giocare a un tocco, che va bene quando ci sono distanze brevi rispetto ai compagni, un po' meno quando gli altri sono più lontani. Cambia atteggiamento nella ripresa, con alcune volate che mettono in difficoltà il Sassuolo. 

Allenatore Spalletti 6 - Ha sicuramente delle attenuanti, ma la gestione della partita non ha avuto molto senso da parte della sua squadra. 

SASSUOLO 

Muric 6,5; Cinquegrano 6, Idzes 7 (35' st Caleta-Car sv), Leysen 6,5 , Doig 6; Thorstvedt 6,5 (26' st Adzic 7), Matic 7,5, Lipani 5,5 (10' st Bakola 6,5); Berardi 6,5 (26' st Dominguez 5,5), Seb. Esposito 7 (26' st Bowie 7), Laurientè 6. Allenatore Aquilani 6,5. 

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