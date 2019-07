"Speriamo che sia pronto per tutto ciò che è il mondo Boca. Si adatterà sicuramente alla nostra cultura". Così Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Boca Jr, parla del nuovo acquisto Daniele De Rossi. L'ex capitano della Roma è arrivato da poche ore a Buenos Aires per effettuare le visite mediche e firmare il contratto. "De Rossi viene per giocare e vincere. Viene per indossare la nostra maglia e guadagnare un posto. Tutto cio' che si genera intorno a lui non lo identifica per la semplicità che ha - aggiunge - . Ho vissuto, giocato e mi sono allenato cinque anni con lui, penso che possa essere importante. È un giocatore di livello", spiega ancora Burdisso. Infine ribadisce: "Eliminiamo ogni dubbio: non ha mai pensato di ritirarsi".