Best Fifa Men's Player: Haaland, Messi e Mbappé si giocano il titolo 

IL PREMIO

I tre attaccanti si giocheranno la palma del miglior giocatore dell'anno solare 2023

© Getty Images Sarà una sfida fra attaccanti quella per la conquista del 'The Best Fifa Men's Player Award 2023'. A contendersi il prestigioso premio saranno Erling Haaland, Lionel Messi e Kylian Mbappè che sono stati scelti da un'apposita giuria di esperti come i migliori interpreti del calcio maschile nel periodo compreso tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023. Una scelta difficile per allenatori e capitali delle Nazionali coinvolti, giornalisti di calcio e tifosi che hanno votato sul sito ufficiale della Fifa e che dovranno ora scegliere chi ha performato meglio nell'ultimo anno solare.

Vedi anche Calcio FIFA "The Best coach": Guardiola, Inzaghi e Spalletti si giocano il titolo Considerato il lasso di tempo preso in considerazione, il favorito potrebbe essere Haaland che ha trascinato il Manchester City alla vittoria del "Triplete" con la conquista di Premier League, Champions League e FA Cup. Il giovane norvegese dovrà però vedersela con Lionel Messi che si è preso gli Stati Uniti a suon di gol, ma soprattutto è reduce da un Mondiale che ha riportato l'Argentina sul tetto del mondo dopo trentasei anni e della conquista dell'ottavo Pallone d'Oro della carriera. Più distante Kylian Mbappè che a Lusail si è visto battere proprio dalla "Pulce" e che cerca il riscatto dopo aver incassato l'accesso agli ottavi di Champions League con il Paris Saint Germain.

In campo femminile la sfida sarà invece tutta spagnola con la vincitrice del Pallone d'Oro Aitana Bonmatì che sarà chiamata ad affrontare le campionesse iridate Linda Caicedo e Jenni Hermoso, protagonista suo malgrado dello scandalo che ha visto coinvolto l'ex presidente della Federazione iberica Luis Rubiales.