Silvio Berlusconi e il Mundialito per club: un'intuizione che ha anticipato i tempi del calcio

Fiutando l'affare, a quel punto Berlusconi decise di rilanciare e dare vita alla "Coppa Super Clubs" o "Coppa Supermondiale Clubs", nota a tutti come Mundialito. La formula era molto semplice: girone all'italiana con cinque squadre vincitrici della Coppa Intercontinentale, destinati a fidarsi fra loro per conquistare il trofeo a San Siro, noto a tutti come "La Scala del Calcio". Tutte le sfide ovviamente sarebbero andate in onda in diretta su Canale 5, mentre fra le formazioni invitate spiccavano il Peñarol Montevideo di Cubilla, il Santos di Clerici, l’Inter di Bersellini, gli olandesi del Feyenoord e il Milan padrone di casa, appena tornato in Serie A dopo la tragica esperienza in cadetteria e pronto a schierare un asso del pallone come Johan Cruijff.