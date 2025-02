Beppe Signori celebra la Lazio: "Mi piace l'idea di affrontare l'avversario a viso aperto"

Beppe Signori non nasconde la soddisfazione di vedere la Lazio ai vertici della Serie A. L'ex attaccante biancoceleste ha celebrato il lavoro di Marco Baroni nel corso di un'intervista a Radio Laziale: "Mi piace la mentalità di affrontare ogni partita a viso aperto, cercando sempre di fare un gol in più dell'avversario. C'è qualità e infatti non è in zona Champions a caso. Le difficoltà ci sono e ci saranno, fa parte del gioco, ma la squadra il salto di qualità di cui aveva bisogno lo ha fatto grazie alla mentalità che ha portato Baroni". Prossimamente inoltre Signori ha anche promesso che tornerà allo stadio Olimpico: "Ho deciso di venire a vedere una partita importante. Manco da troppo tempo ed è giusto che mi faccia vedere".