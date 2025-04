Contrariamente a quanto circolato in mattinata, Manuel Neuer non sarà in campo domani sera nel ritorno dei quarti di Champions League contro l'Inter. Il portiere del Bayern, infatti, ha saltato la rifinitura prima della partenza per Milano e risulta tra i calciatori infortunati insieme a Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Tarek Buchmann eJamal Musiala.