Il Bayern Monaco potrebbe dover rinunciare all'ex difensore del Napoli Kim Min-jae per la sfida di Champions League contro l'Inter (andata 8 aprile, ritorno il 16 aprile). "Spero non ci vorrà molto, ma starà fuori le prossime settimane - ha detto l'allenatore Vincent Kompany - Stava lottando con il tendine d'Achille, è qualcosa che si sapeva. Speriamo che prima o poi sarà di nuovo disponibile. Speriamo che non sia qualcosa di troppo preoccupante".