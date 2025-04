Anche Harry Kane è preoccupato per l'infortunio subito da Musiala a pochi giorni dalla sfida con l'Inter. "Abbiamo avuto una settimana difficile con alcuni infortuni. Non ne conosciamo l'entità, ma ovviamente sembra un infortunio al bicipite femorale, per come ha tenuto la coscia. Sarà visitato e spero che non sia così grave come sembra", ha detto l'attaccante inglese.