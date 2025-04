Bayern-Inter: tre diffidati tra i nerazzurri e quattro tra i tedeschi

Upamecano, Alphonso Davies, Ito e Musiala staranno fuori a lungo, Coman e Neuer salteranno di sicuro l'andata e probabilmente anche il ritorno, ma per la sfida di San Siro in programma settimana prossima l'emergenza in casa Bayern Monaco potrebbe addirittura peggiorare. Leroy Sané (che sarebbe una perdita importante specialmente dopo il ko di Musialae) Serge Gnabry, Konrad Laimer e Leon Goretzka sono infatti diffidati e a rischio squalifica per il ritorno. Tra le fila dei nerazzurri invece i diffidati sono tre (oltre al tecnico Inzaghi): si tratta dell'ex della gara Benjamin Pavard, di Alessandro Bastoni e di Nicolò Barella. In realtà ci sarebbe anche Denzel Dumfries, ma il terzino olandese non giocherà oggi per infortunio e salterà anche il secondo round a Milano. Il conto dei cartellini in Champions League verrà azzerato subito dopo il ritorno dei quarti di finale.