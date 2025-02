Baroni: "Lazio appannata, non abbiamo alzato il ritmo"

"Occasione persa? Sicuramente volevamo vincere, abbiamo trovato un avversario che ha fatto una partita sporca, di ritmo. È una partita che ci deve servire, in queste difficoltà è necessario alzare il ritmo. Non siamo contenti, la squadra è stata compatta ma ci è mancato qualcosa nella manovra. Oggi siamo stati un po appannati". Così il tecnico della Lazio Marco Baroni a Dazn dopo il pareggio con il Venezia. "Le condizioni di Dele-Bashiru? Ha avuto una distorsione alla caviglia, dobbiamo valutare bene. Si gioca tra due giorni, non sarà facile recuperarlo per quella gara", ha aggiunto. "Loro erano molto bassi e portavano molta pressione, non era facile trovare spazi. Siamo abituati con la manovra corta ma questo li ha aiutati, non siamo riusciti a decollare sul ritmo della gara. C'è molto merito del Venezia, che ha giocato con grande dedizione e attenzione".