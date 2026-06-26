Bari: Pierpaolo Marino è il nuovo direttore generale del club

26 Giu 2026 - 13:00
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Pierpaolo Marino © Getty Images

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Pierpaolo Marino sarà il nuovo direttore generale del Bari calcio: ne dà notizia il club con una nota. "La sua carriera - è scritto nel comunicato di presentazione - è sempre stata caratterizzata da grande concretezza e da brillanti intuizioni di mercato. Lo ha dimostrato a Pescara nei primi anni '90, dove ha contribuito a una sorprendente promozione in Serie A, quindi portando in Abruzzo, oltre ai giovanissimi Max Allegri e Frederic Massara, un giocatore del calibro di Dunga, futuro capitano del Brasile. Particolarmente significativo è stato il suo lavoro a Udine: con una gestione attenta e innovativa, ha aiutato il club friulano a consolidarsi come una delle realtà più solide del nostro calcio, guidandolo stabilmente verso i palcoscenici europei (in 12 stagioni totali in Friuli, 6 qualificazioni alle manifestazioni europee, tra cui una alla Champions League)". Tra i talenti scoperti da Marino anche Ezequiel Lavezzi e Marek Hamsik. Avrà il compito di allestire in fretta una rosa per riportare il club biancorosso tra i cadetti, dopo la rovinosa retrocessione di maggio in Lega pro.

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