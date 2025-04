Bari, Longo: "Palermo tappa verso i nostri obiettivi"

Affrontiamo una partita importante, a sei giornate dalla fine. Abbiamo lavorato per giocare una sfida come questa, passaggio obbligato per raggiungere i nostri obiettivi. E' una chance da vivere con lo spirito giusto": il tecnico del Bari Moreno Longo ha presentato così lo scontro diretto di domani sera al San Nicola contro il Palermo, snodo decisivo per la conquista da parte dei pugliesi di un posto per i play off. "Il turn over per le tante partite delle prossime settimane? Ci sarà e darà una opportunità ai giocatori. Queste gare finali possono lasciare il segno anche grazie al contributo di chi ha giocato poco. Il pari di Catanzaro spero dia la consapevolezza a tutti che con coraggio possiamo affrontare tutte le situazioni", ha aggiunto l'allenatore. "Il Palermo è una squadra che avrebbe dovuto fare un campionato diverso dall'inizio, per il valore della rosa. La B è però molto difficile per tutti, ma i siciliani dopo il mercato di gennaio hanno trovato un finalizzatore come Pohjanpalo, autore di otto gol in otto partite", ha spiegato ancora. L'ultima battuta sull'attaccante Favilli: "Il suo valore non lo scopriamo noi. Ha avuto solo il problema della continuità per qualche problema fisico. Ha giocato poco perché la sua condizione non gli consentiva di essere utilizzato di più. Tecnicamente non si discute, ha qualità da serie A", ha concluso Longo.