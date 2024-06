Bari, la procura chiede 8 anni di reclusione per il fratellastro di Antonio Cassano

© tik tok

La procura di Bari ha chiesto la condanna a 8 anni di reclusione per Giovanni Cassano, fratellastro dell'ex calciatore Antonio, che era stato arrestato a gennaio insieme ad altre sette persone con l'accusa di associazione a delinquere. Il 52enne sarebbe stato il promotore di una banda dedita a furti d'auto e rapine in appartamento, che avrebbe messo a segno almeno 20 colpi tra Bari e provincia negli ultimi anni. Molti di questi colpi, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avvenivano indossando parrucche da donne per non farsi riconoscere.