Ancora un episodio di razzismo nel calcio. In Bari - Cremonese, match di Serie B, come confermato dal tecnico del Bari Moreno Longo, Mehdi Dorval ha subito insulti razzisti da parte del Mudo Vasquez. "È stato chiamato ancora una volta n***o di merda. A fine partita stava piangendo, queste cose non sono concepibili".