Fenerbahce, ecco Ederson: "Vivremo momenti bellissimi"

Al via la nuova avventura al Fenerbahce per Ederson, portiere ex Manchester City approdato in Turchia negli ultimi giorni di mercato. "Devo dire che sono molto, molto felice. Sono convinto che vivremo momenti bellissimi, sia per il club che per me stesso. Voglio godermi ogni istante della mia permanenza qui e l'obiettivo è chiaro: vincere trofei e dare il massimo contributo alla squadra", ha dichiarato l'estremo difensore brasiliano. Ederson ha voluto lanciare un messaggio anche ai suoi nuovi tifosi: "Chiedo loro di starci sempre vicini. Grazie al loro appoggio vivremo una grande stagione. Io e i miei compagni daremo tutto per ricambiare il loro sostegno nel miglior modo possibile, portando il club a vincere titoli".