Barcellona, Xavi esclude Piqué dal nuovo progetto: "Farò vedere che ti sbagli"

CAOS BARÇA

Il tecnico catalano ha comunicato al centrale difensivo che non rientra più nei piani del Barça, ma lui non ci sta e vuole provare a lottare per un posto da titolare

Xavi prepara la rivoluzione. Nessuno sconto, nessun occhio di riguardo. Nemmeno per una bandiera come Gerard Piqué: 606 presenze con i blaugrana dal 2008 a oggi. Al centrale difensivo, suo ex compagno di squadra, ha comunicato in un incontro a quattrocchi che non rientra più nei piani del club e che di conseguenza non partirà titolare nella prossima stagione. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, Piqué sarebbe comunque determinato a restare al Barça e lottare per riconquistarsi il posto. © Getty Images

Un incontro civile e rispettoso, come ci si aspetta da due campioni e grandi professionisti. Dal canto suo, Xavi si è interessato molto alla situazione personale di Piqué: i problemi fisici, ma anche quelli extracalcistici, come la chiacchieratissima vicenda con l'ex moglie Shakira. Una vita privata troppo turbolenta, che ha ulteriormente convinto il tecnico del Barcellona che voltare pagina è necessario. Dall'altro lato, Piqué ha ribadito la sua assoluta convinzione: vuole rimanere, vuole dimostrare di essere il miglior centrale della rosa indipendentemente da chi arriverà. Ha poi chiarito che i suoi problemi personali non interferiranno in alcun modo con il suo rendimento e che a livello di motivazioni sta "meglio di quando arrivò nel 2008 al Barcellona". In questo senso, ha sottolineato come ogni giorno stia lavorando a stretto contatto con un preparatore sportivo per recuperare dall'infortunio e arrivare pronto per l'inizio della stagione. Piqué si è dimostrato anche disposto a tagliare il suo stipendio, così da aiutare la società catalana che sta vivendo un momento di grande crisi economica.

