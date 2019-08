Messi ancora fuori servizio per problemi a un polpaccio. L'argentino salta il debutto stagionale in Liga del Barcellona, che aprirà il campionato domani, venerdì 16 agosto, affrontando l'Athletic a Bilbao. "Partire da San Mames è complicato. Conosciamo il potenziale dell'Athletic. Ha mantenuto i migliori giocatori dell'anno scorso e dovremo concentrarci - ha detto il tecnico Valverde in conferenza stampa. Messi non si è ancora allenato con la squadra - Aspetteremo, sta seguendo un processo di recupero".