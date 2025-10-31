Logo SportMediaset

Seguici anche su

Calcio

Barcellona, ritorno al Camp Nou fissato al 7 novembre

31 Ott 2025 - 14:50
© Getty Images

© Getty Images

A più di due anni dall'inizio dei lavori di ristrutturazione del Camp Nou, il Barcellona tornerà nel suo stadio il 7 novembre per una sessione di allenamento aperta al pubblico, ha annunciato oggi il club catalano con un comunicato. "La prima squadra maschile del Barcellona tornerà ufficialmente allo Spotify Camp Nou venerdì 7 novembre", ha scritto il Barcellona. Questa iniziativa servirà da "test operativo" per i campioni di Spagna in carica, in vista di una riapertura parziale, già rinviata più volte, entro la fine del 2025. Il biglietto d'ingresso è stato fissato a 5 euro per gli abbonati e 10 per il pubblico generico, e tutto il ricavato sarà devoluto al progetto benefico "Pulseras Blaugranas", che sostiene la salute mentale di bambini e adolescenti ricoverati in ospedale, ha spiegato il club. Sono previsti circa 23.000 spettatori, in conformità con il permesso concesso dal consiglio comunale di Barcellona, che stabilisce un limite di 27.000. Ciò ha portato il club a continuare a giocare allo Stadio Olimpico di Montjuic in attesa del permesso di tornare al Camp Nou di fronte a 45.000 tifosi. I ritardi accumulati nei lavori rappresentano un'enorme perdita finanziaria per il Barcellona, che ha stimato il costo dell'ampia ristrutturazione del suo stadio, che sarà in grado di ospitare 105.000 spettatori - un record in Europa - in 1,5 miliardi di euro. 

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

L'omaggio a Maradona

L'omaggio a Maradona

Spalletti e la dirigenza Juve: via all'avventura bianconera

La Spalletti story

La Spalletti story: un mister per le big

Napoli, domani il Como

Napoli, spauracchio Como per Conte

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Libertadores: il Palmeiras batte la Liga di Quito e vola in finale

MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

Antonio Conte (Napoli), 8 milioni di euro netti

Da Allegri a Conte fino al nuovo arrivato Spalletti: ecco gli allenatori più pagati della Serie A

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

14:50
Barcellona, ritorno al Camp Nou fissato al 7 novembre
14:19
Il Parma verso il derby, non vince da un mese
14:18
Verona, tre gli indisponibili per l'Inter
14:17
Genoa, Vieira dirige l'allenamento del pomeriggio
14:16
Juric: "L'Udinese ha fatto contro la Juve una grande partita per un'ora