Barcellona, Messi: "Il Clasico contro Cristiano Ronaldo era molto più speciale"

È passato oltre un anno dall'ultimo Clasico con Lionel Messi e Cristiano Ronaldo in campo ma l'argentino non dimentica i grandi duelli col portoghese, passato la scorsa stagione alla Juventus: "Le sfide contro il Real Madrid sono sempre partite particolari ma quando c'era Cristiano Ronaldo diventano molto più speciali. Il duello sportivo tra noi rimarrà per sempre perché è durato molti anni e non è facile rimanere a certi livelli a lungo soprattutto giocando in squadre competitive come il Barcellona e il Real".