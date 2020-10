Barcellona, le verità di Bartomeu: "Non volevo l'addio di Messi"

Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, rompe il silenzio. E per la prima volta spiega il suo punto di vista sul caso Messi di quest'estate. "Sono stato accusato di aver spinto per la sua partenza per sistemare i conti, ma non è vero - ha dichiarato il numero uno del club catalano - Non avevamo nessuna intenzione di rinforzare una diretta rivale. E non ho mai pensato alle dimissioni. Ho deciso di non entrare in una discussione dialettica, perché la priorità era che Messi facesse parte del nuovo progetto, e non lo farò ora, perché il nostro capitano".