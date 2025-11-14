Logo SportMediaset

Calcio

Barcellona, Laporta: "Una statua di Messi al Camp Nou"

14 Nov 2025 - 11:06
© X

© X

Joan Laporta, presidente dell'FC Barcelona, ha annunciato che i blaugrana renderanno omaggio a Leo Messi e costruirà una statua del fuoriclasse argentino. Insieme a quelle di Johan Cruyff e Kubala, sarebbe la terza allo Spotify Camp Nou. "Ci piacerebbe molto. Credo che tutti i tifosi del Barcellona sarebbero entusiasti di avere una statua di Leo Messi accanto a quelle delle grandi figure della storia del Barça“, ha spiegato Laporta. ”Sono sicuro che tornerà a essere legato al club. Non so cosa farà quando finirà la sua carriera all'Inter Miami, ma sa che le porte sono aperte. Abbiamo assoluto rispetto e ammirazione per Leo. Merita il tributo più bello del mondo“, ha commentato il presidente. ”In consiglio, con i colleghi, pensiamo sempre che si debba fare qualcosa di più per Messi. Dovrebbe avere una statua allo Spotify Camp Nou, come Cruyff e Kubala. Sarebbe giusto che anche Leo avesse la sua, perché è uno di quei giocatori di riferimento che hanno segnato tutti noi. Ci stiamo lavorando. Ovviamente la famiglia deve essere d'accordo. Quando sarà il momento e avremo il progetto della statua, lo proporremo. A noi piacerebbe molto, come tifosi del Barcellona". Dopo le parole di Laporta sul web sono iniziate a ciroclare ipotesi di statue di Messi prodotte con l'intelligenza artificiale. 

