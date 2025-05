Barcellona, Eric Garcia celebra Yamal: "A volte sembra che non tocchi la palla"

Lamine Yamal ha incantato il mondo del calcio con la sua classe, un aspetto che non è passato inosservato agli occhi dei compagni di squadra come Eric Garcia che, al termine del derby vinto con l'Espanyol, ha parlato del giocatore spagnolo: "A volte sembra che la partita non sia incentrata su Lamine, che non tocchi mai la palla; poi, quando lo fa, cambia la partita, cambia tutto. È un piacere averlo in campo e goderselo - ha rivelato Garcia -. E' stata una partita molto delicata, dopo il gol del Real Madrid arrivato proprio nel finale non potevamo sbagliare. Abbiamo faticato a entrare in partita nel primo tempo e loro hanno avuto occasioni molto nitide. Abbiamo saputo soffrire e i gol alla fine sono arrivati".