Barça campione, in Premier volata Champions a cinque

In Olanda harakiri dell'Ajax di Farioli: era in vantaggio di 9 punti ed è crollata negli ultimi quattro turni racimolando appena due punti. Nell'ultima giornata, domenica alle 14.30, il Psv, che è ora a +1, gioca in trasferta con lo Sparta mentre l'Ajax chiude in casa col Twente. In Portogallo non è bastato lo scontro diretto per rompere la parità tra Sporting e Benfica, appaiate a 79 punti prima dell'ultimo turno in cui affronteranno, domani alle 19, Vitoria e Braga. Non ci sara' spareggio: in caso di ex aequo il titolo sara' assegnato per la differenza-reti che per ora premia lo Sporting (che ha vinto anche l'andata). In Turchia scudetto in dirittura d'arrivo per il Galatasaray che, a tre turni dal termine, ha +8 sul Fenerbahce. Osimhen e compagni potranno festeggiare domenica alle 18 conquistando punti in casa col Kayserispor, mentre il Fenerbahce di Mourinho riceve l'Eyuspor.