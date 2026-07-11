Mario Balotelli esclusivo: "Qualitativamente nessuno più forte di me in Serie A. Triste che il mio gol sia l'ultimo azzurro ai Mondiali"

A Balotelli manca la Serie A? "Mi manca il calcio italiano di 15 anni fa, com'era, come si giocava e i calciatori che c'erano. Mi piacerebbe che la Serie A tornasse al top. Difficile un mio ritorno in Italia, mi ero detto che al Genoa sarebbe stato l'ultimo tentativo ma la società ha sbagliato tutto. Peccato perché la piazza era bellissima, la squadra era forte, la tifoseria fantastica". E alla Serie A manca Balotelli? "Per pura qualità io ancora oggi non vedo calciatori più forti di me in Italia, poi chiaro che il calcio moderno predilige giocatori con più corsa e fisicità. Non vedo giocatori come me, ci sono molti calciatori forti ma non che hanno il mio stile di gioco". A proposito di Italia, l'ultimo gol azzurro ai Mondiali è proprio il suo, ormai 12 anni fa all'Inghilterra: "Non è nulla di cui andare orgogliosi, anzi è una cosa triste. Sono passati troppi anni". Sulle critiche ricevute nel corso degli anni: "Qualche stupidata l'ho fatta, ero un giovane vivace, un po' di accanimento c'è stato. Non me ne pento perché mi hanno fatto crescere. Ma se vedo quello che fanno oggi in giro e lo schifo che fanno certe persone ho la coscienza pulita, io non ho mai fatto del male a nessuno".