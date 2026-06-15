Italia, 12 anni dall'ultimo gol ai Mondiali: l'amaro anniversario

Oggi, 15 giugno 2026, ricorrono 12 anni dall'ultimo gol dell'Italia ai Mondiali: la rete di Balotelli contro l'Inghilterra resta l'ultima gioia azzurra.

15 Giu 2026 - 08:07
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Balotelli segna contro l'Inghilterra ai Mondiali 2014 © Getty Images

Balotelli segna contro l'Inghilterra ai Mondiali 2014 © Getty Images

Il calendario segna oggi, 15 giugno 2026, una ricorrenza amara per il calcio italiano: sono passati esattamente 12 anni da quella notte in cui l'Italia siglò il suo ultimo gol ai Mondiali.

Era l'1:08 italiana del 15 giugno 2014 (le 19:08 in Brasile) quando Mario Balotelli, su cross di Antonio Candreva, colpì di testa regalando il definitivo 2-1 contro l'Inghilterra all'Arena da Amazônia di Manaus nei Mondiali brasiliani.

Da quel momento, il cammino della Nazionale maschile ai Mondiali si è interrotto bruscamente: dopo le sconfitte contro Costa Rica (0-1) e Uruguay (0-1) che segnarono l'eliminazione in Brasile, la mancata qualificazione alle edizioni del 2018, 2022 e 2026 ha trasformato quel gol di Balotelli nell'ultima, storica testimonianza di partecipazione al tabellino dei marcatori in una fase finale.

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