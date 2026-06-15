Italia, 12 anni dall'ultimo gol ai Mondiali: l'amaro anniversario

Da quel momento, il cammino della Nazionale maschile ai Mondiali si è interrotto bruscamente: dopo le sconfitte contro Costa Rica (0-1) e Uruguay (0-1) che segnarono l'eliminazione in Brasile, la mancata qualificazione alle edizioni del 2018, 2022 e 2026 ha trasformato quel gol di Balotelli nell'ultima, storica testimonianza di partecipazione al tabellino dei marcatori in una fase finale.