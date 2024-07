Balotelli, che fai? Barcolla per strada poi cade e si rialza a fatica

Balotelli, che fai? SuperMario è stato 'beccato' nella notte tra sabato e domenica a Lignano Sabbiadoro, dove spesso va in vacanza, mentre cade a terra poi tenta di rialzarsi ma ricade, poi riprova ancora e finalmente riesce a rimettersi in piedi, probabilmente vittima di qualche drink di troppo. Il video è virale su Instagram e Tik Tok. Balotelli è stato visto e riconosciuto in strada insieme con un amico e filmato. Fin dall'inizio del video si vede che il calciatore, che milita nel club turco dell’Adana Demirspor, non è nel pieno possesso delle proprie facoltà psico-fisiche, poi si ha la conferma quando cade, tenta di rialzarsi ma barcolla e ricade a terra. Infine, riesce nel tentativo e si allontana con l'amico.