Balotelli 'volontario' con i bambini di Brescia dopo il ritiro della patente

"È stata un'esperienza molto positiva che mi ha permesso di conoscermi meglio e migliorare come persona", ha dichiarato Balotelli al Giornale di Brescia. L'ex attaccante di Inter, City, Milan e Brescia continuerà a fare volontariato con i bambini anche senza obblighi di legge. Ha fatto sapere di voler proseguire il suo impegno con l'associazione bresciana.