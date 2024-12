Ballardini: "Il Verona è preparato a queste situazioni, bene Giampaolo a Lecce"

Davide Ballardini è stato spesso considerato un fautore di salvezze anche impossibili. Intercettato da La Gazzetta dello Sport l'ex allenatore della Lazio ha fatto il punto sulla corsa in fondo alla classifica: "Quest'anno la lotta è dura. Comprende squadre che a mio parere si equivalgono ma verso l'alto. Nel senso che sono tutte attrezzate per fare un buon campionato, per competere anche con quelle più forti, squadre che quando giocano contro le grandi comunque fanno vedere di essere organizzate, di avere personalità e giocatori di qualità. E ognuna ha una sua identità - ha spiegato Ballardini -. "Il club è da un po’ di anni che comunque è allenato a queste situazioni, che vive momenti di difficoltà. Ma nonostante tutto ha sempre dimostrato di sapersela cavare, muovendosi bene sul mercato di riparazione. Il Lecce è costruito bene, con giocatori forti in ogni reparto. Anche se qualche infortunio può complicargli la vita, ha una rosa che può certamente raggiungere l’obiettivo. Giampaolo è un ottimo allenatore, a prescindere da quello che ha passato negli ultimi anni, è uno serio e preparato".