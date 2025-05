Auto sulla folla a Liverpool, il bilancio: 47 feriti, 4 sono in "gravissime condizioni"

"Quattro persone sono in gravissime condizioni in ospedale. Speriamo vivamente che ce la facciano". Le parole del sindaco di Liverpool, Steve Rotheram, il day-after il grave incidente alla parata dei Reds per la conquista della Premier League aumentano la preoccupazione per quello che è successo ieri in città, con la station wagon di un uomo britannico di 53 anni che ha travolto la folla di tifosi in festa ferendo 47 persone. È questo il bilancio ufficiale diffuso dalla polizia di Liverpool, che ha spiegato che 20 persone sono state curate sul luogo dell'incidente e altre 27 sono state trasportate negli ospedali della città.