Calcio

Arbitri, il sindacato: "Con Refcam servono più risorse'

12 Set 2025 - 20:38

Domani, in occasione di Juventus-Inter, farà il suo esordio nel campionato di serie A la Refcam, una mini telecamera che consente di avere immagini della partita anche dal punto di vista dell'arbitro. In merito all'introduzione dell'apparecchio interviene, per il Coordinamento nazionale arbitri Slc-Cgil, Giuseppe Fonisto, secondo il quale se "la tecnologia come la refcam aumenta responsabilità e pressioni sugli arbitri, la Figc continua a non riconoscere un adeguato compenso e le giuste tutele economiche". Per Fonisto, la Federazione "trae nuovi introiti senza destinare risorse né all'attività di base né ai giovani arbitri, ai quali - prosegue - va comunque garantito l'ingresso gratuito alle manifestazioni, come sancito dalle tessere associative. Non è un privilegio, è un diritto. Gli arbitri non sono manodopera a costo zero: il valore economico generato appartiene agli arbitri e deve restare all'organizzazione arbitrale". 

