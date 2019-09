Il centrale difensivo dell’Atletico Madrid José María Giménez ai microfoni di AS parla della voglia di vincere la Champions League: "È l’obiettivo che ogni calciatore vuole. Quando indossi la maglia dell’Atletico sei costretto a competere per vincere in ogni torneo, per ottenere cose importanti. Questa è la nostra mentalità quella che ci hanno instillato fin dall’arrivo in questo club. Io capitano? Siamo in quattro, con me ci sono Saul, Koke e Oblak. È un orgoglio incredibile e una grande responsabilità che assumo con piacere". Poi, parlando di Juventus: "Hanno cambiato allenatore e hanno preso nuovi giocatori, ma credo che l’inserimento dei centrocampisti negli spazi e i tagli dalle corsie esterne siano sempre il maggior pericolo per noi. Sono molto forti in questo senso e l’abbiamo visto l’anno scorso a Torino, quell'esperienza ci servirà. Dovremmo essere bravi a chiudere gli spazi e non lasciargli spazi per quelle giocate”.