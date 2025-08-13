Logo SportMediaset
Calcio

Bologna, addio alla leggenda Franco Cresci: il cordoglio del club

13 Ago 2025 - 11:35
Franco Cresci © @Bologna

Franco Cresci © @Bologna

E' morto questa mattina, a 80 anni, Franco Cresci, difensore che ha vestito la maglia del Bologna dal 1968 al 1979. Ne dà notizia sul suo sito, esprimendo "cordoglio" per la scomparsa, lo stesso club rossoblù: con 404 presenze complessive tra campionato e coppe è il sesto giocatore per numero di partite disputate con il Bologna dietro Bulgarelli, Roversi, Reguzzoni, Nervo e Perani. "Proprio con Tazio Roversi - ricorda la squadra emiliana - formò a lungo una straordinaria coppia di terzini, punto di forza della squadra per tutti gli anni Settanta. Contribuì alla conquista di due Coppe Italia (1970 e 1974) e di una Coppa di Lega Italo-Inglese (1970)". Cresci, "marcatore puro, abile sia come laterale sia come centrale, amatissimo dal popolo rossoblù che oggi lo piange, è stato una colonna del nostro club. Alla famiglia, agli amici e ai tanti che gli hanno voluto bene - si legge sul sito - vanno le più sentite condoglianze del Bologna FC 1909, che perde con Franco uno dei figli più cari".

Franco Cresci
11:35
Bologna, addio alla leggenda Franco Cresci: il cordoglio del club
11:28
Juve, i convocati per la sfida in famiglia con la Next Gen: out Bremer, Milik, Perin e Savona
10:05
Cuori e gratitudine: i post da compagni Psg a Donnarumma
23:20
Crystal Palace durissimo contro la Uefa: "Regole e sanzioni non uguali per tutti"
23:03
Inter, Pio Esposito: "Contento del gol, stiamo costruendo una mentalità vincente"