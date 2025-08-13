Juve, i convocati per la sfida in famiglia con la Next Gen: out Bremer, Milik, Perin e Savona

Tutto pronto per l'amichevole a tinte bianconere in programma oggi, 13 agosto 2025, all'Allianz Stadium tra Juventus e Juventus Next Gen. Di seguito i convocati scelti da Igor Tudor: ancora out Milik e Perin. Per Bremer si tratta di una semplice gestione dei carichi, visto che è reduce dall'infortunio al crociato.