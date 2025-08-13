Logo SportMediaset
Calcio

Juve, i convocati per la sfida in famiglia con la Next Gen: out Bremer, Milik, Perin e Savona

13 Ago 2025 - 11:28

Tutto pronto per l'amichevole a tinte bianconere in programma oggi, 13 agosto 2025, all'Allianz Stadium tra Juventus e Juventus Next Gen. Di seguito i convocati scelti da Igor Tudor: ancora out Milik e Perin. Per Bremer si tratta di una semplice gestione dei carichi, visto che è reduce dall'infortunio al crociato. 

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Nico Gonzalez

12 Arthur

15 Kalulu

16 McKennie

18 Kostic

19 Thuram

21 Miretti

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Joao Mario

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

30 David

33 Djalo

40 Rouhi

44 Mancini

45 Ventre

