Juve, i convocati per la sfida in famiglia con la Next Gen: out Bremer, Milik, Perin e Savona

Tutto pronto per l'amichevole a tinte bianconere in programma oggi, 13 agosto 2025, all'Allianz Stadium tra Juventus e Juventus Next Gen. Di seguito i convocati scelti da Igor Tudor: ancora out Milik e Perin. Per Bremer si tratta di una semplice gestione dei carichi, visto che è reduce dall'infortunio al crociato.
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Nico Gonzalez
12 Arthur
15 Kalulu
16 McKennie
18 Kostic
19 Thuram
21 Miretti
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Joao Mario
26 Douglas Luiz
27 Cambiaso
29 Di Gregorio
30 David
33 Djalo
40 Rouhi
44 Mancini
45 Ventre
