Atletico, grave lutto per Koke: minuto di silenzio con il Manchester United, la Uefa ha dato l'ok

Oltre al minuto di silenzio e al lutto al braccio, l'Atletico ha deciso di sventolare a mezz'asta la bandiera rosso bianca dello stadio: "Il nostro club ha chiesto alla UEFA l’autorizzazione a osservare un minuto di silenzio sia nella partita della prima squadra che nell’incontro della UEFA Youth League, nonché a consentire ai giocatori di indossare bracciali neri. L’organismo di governo del calcio europeo ha concesso l’autorizzazione a rendere questo sentito omaggio in memoria della madre del nostro capitano e del nostro allenatore della Juvenil A. Inoltre, in segno di rispetto per la sua memoria, la bandiera rosso-bianca del Riyadh Air Metropolitano sventola a mezz’asta".