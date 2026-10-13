Atletico, grave lutto per Koke: minuto di silenzio con il Manchester United, la Uefa ha dato l'ok

13 Ott 2026 - 18:48
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Koke © Getty Images

Koke © Getty Images

In occasione della sfida di Champions League in programma stasera, Atletico Madrid Manchester United osserveranno un minuto di silenzio per ricordare Ana Merodio Borja, la madre di Koke scomparsa proprio nella mattinata di oggi, 13 ottobre. Per manifestare vicinanza al capitano, i Colchoneros hanno chiesto e ottenuto dalla Uefa il permesso di scendere in campo con il lutto al braccio. 

A diffondere la notizia è stato l'Atletico Madrid, che ha pubblicato un comunicato sul proprio sito: "Stasera, prima dell’inizio della partita di Champions League che ci vedrà affrontare il Manchester United, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di Ana Merodio Borja, madre del nostro capitano Koke, venuta a mancare questa mattina a Madrid".

Oltre al minuto di silenzio e al lutto al braccio, l'Atletico ha deciso di sventolare a mezz'asta la bandiera rosso bianca dello stadio: "Il nostro club ha chiesto alla UEFA l’autorizzazione a osservare un minuto di silenzio sia nella partita della prima squadra che nell’incontro della UEFA Youth League, nonché a consentire ai giocatori di indossare bracciali neri. L’organismo di governo del calcio europeo ha concesso l’autorizzazione a rendere questo sentito omaggio in memoria della madre del nostro capitano e del nostro allenatore della Juvenil A. Inoltre, in segno di rispetto per la sua memoria, la bandiera rosso-bianca del Riyadh Air Metropolitano sventola a mezz’asta". 

I Colchoneros hanno espresso le condiglianze al giocatore e alla famiglia: "Da parte dell’Atlético de Madrid desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze a tutti i familiari e gli amici, in particolare a Koke, capitano della prima squadra, e a Borja Resurrección, vice allenatore della Juvenil A. Riposi in pace".

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