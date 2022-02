Serie A, Atalanta-Sampdoria 4-0: la Dea incanta e torna alla vittoria

ATALANTA-SAMPDORIA 4-0

I bergamaschi sorridono grazie alla doppietta di Koopmeiners e ai gol di Pasalic e Miranchuk: Gasperini a -3 dalla Juventus

Atalanta spettacolare nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A: al Gewiss Stadium, la Dea travolge 4-0 la Sampdoria e si porta a -3 con una partita in meno dal quarto posto della Juventus, tornando alla vittoria dopo cinque turni. A sbloccare il match, dopo 6 minuti, è Pasalic, titolare in extremis al posto di Malinovskyi. La doppietta di Koopmeiners (29' e 61') chiude i giochi, di Miranchuk (86') la quarta rete dei bergamaschi. Atalanta, un poker per la Champions





































































LA PARTITA

L'Atalanta si dimostra più forte delle assenze, anche quelle in extremis, e torna al successo dopo cinque turni, ritrovando una vittoria al Gewiss Stadium che mancava dal 4-0 di fine novembre al Venezia, stesso risultato che i nerazzurri infliggono alla Sampdoria nel posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. I problemi per Gasperini, squalificato in tribuna e sostituito in panchina da Gritti, sembrano iniziare già prima del fischio d'inizio, visto che Malinovskyi accusa un problema muscolare al polpaccio destro nel riscaldamento: al suo posto gioca Pasalic, ma sarà un cambio fondamentale.

Dopo appena 6 minuti, infatti, l'ex Milan si fionda sul cross di Freuler e di testa anticipa sia Magnani che Falcone, firmando l'1-0. La Dea è in palla e si vede, mentre i blucerchiati faticano ad arrivare dalle parti di Musso. Al 29', ecco il 2-0, con il perfetto diagonale destro di Koopmeiners, che centra l'angolino basso su invito in verticale di Pessina. I padroni di casa non si fermano e al 37' Pasalic va alto di testa sul cross di Hateboer, ma non centra la porta per questione di centimetri, mentre due minuti dopo De Roon ci prova col destro dal limite su sviluppi di corner e la palla si alza, seppur di poco.

Il primo tempo deludente dei blucerchiati obbliga Giampaolo ad un triplo cambio, con Yoshida, Sabiri e Rincon che prendono il posto di Magnani, Sensi e Quagliarella. Le sostituzioni, però, sembrano non scuotere gli ospiti: Falcone deve superarsi per fermare prima Boga, poi Pessina. Tra le fila della Samp, si sveglia Caputo, che prima si vede annullare un gol per fuorigioco, poi si fa fermare da Musso, infine spara di poco alto sopra la traversa da pochi passi. E dal possibile 2-1 si passa al 3-0: a firmarlo è Koopmeiners, che insacca la doppietta su assist di Miranchuk entrato al posto di Boga. Il gol mette fine con largo anticipo al match, con Pasalic che cerca la doppietta ma è sfortunato sul suo tiro-cross che impatta il palo, lo stesso colpito nel finale da Conti per la Sampdoria. C'è tempo anche per il poker: lo firma all'86' il russo Miranchuk con una splendida serpentina chiusa con un potente sinistro in porta. L'unico neo per i bergamaschi è il giallo a Toloi che, diffidato, salterà la Roma. Ma è un dettaglio trascurabile di fronte al 4-0 che permette all'Atalanta di tornare a sorridere e avvicinare il quarto posto: con 47 punti, la Dea è a -3 dalla Juventus e con una partita in meno rispetto ai bianconeri. La Sampdoria, invece, resta a quota 26 insieme a Spezia e Udinese, prossima avversaria alla Dacia Arena in un fondamentale scontro salvezza.

LE PAGELLE

Palomino 6,5 - Puntuale negli anticipi e in disimpegno, mai in difficoltà nei duelli individuali: dalle sue parti non si passa.

Koopmeiners 7,5 - La sua crescita esponenziale è evidente, e lo dimostra ulteriormente con due reti di potenza e qualità: la sintesi della sua incredibile partita.

Pasalic 7 - Doveva partire dalla panchina, invece sostituisce Malinovskyi e ci mette meno di 6 minuti a sbloccare il match. Va a caccia della doppietta, ma è sfortunato.

Falcone 6,5 - Vero che torna a Genova con quattro gol, ma ne evita almeno altri tre compiendo anche grandi parate.

Magnani 4,5 - Disastroso sul primo gol: regala palla all'Atalanta e si perde Pasalic sul colpo di testa. Sostituito all'intervallo.

Quagliarella 6 - Il capitano blucerchiato è il primo a provarci nel match, poi lotta ma resta negli spogliatoi a fine primo tempo.

IL TABELLINO

ATALANTA-SAMPDORIA 4-0

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6 (44' st Cittadini), De Roon 6,5, Palomino 6,5; Hateboer 6,5 (38' st Maehle sv), Freuler 6, Koopmeiners 7,5, Zappacosta 6 (38' st Scalvini sv); Pasalic 7, Pessina 6,5 (38' st Pezzella sv); Boga 6,5 (15' st Miranchuk 7). A disp.: Rossi, Sportiello, Muriel, Mihaila. All.: Gritti 8 (Gasperini squalificato)

Sampdoria (3-4-2-1): Falcone 6,5; Ferrari 5,5 (31' st Vieira 6), Colley 5,5, Magnani 4,5 (1' st Yoshida); Conti 6, Ekdal 5,5, Thorsby 5, Murru 5,5 (23' st Augello 6); Sensi 6 (1' st Sabiri 5,5); Caputo 5,5, Quagliarella 6 (1' st Rincon 5,5). A disp.: Audero, Ravaglia, Supriaha, Giovinco, Trimboli. All.: Giampaolo 5

Arbitro: Sozza

Marcatori: 6' Pasalic, 29' e 16' st Koopmeiners, 41' st Miranchuk

Ammoniti: Ekdal (S), Thorsby (S), Toloi (A)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

In questo secolo, solamente quattro giocatori olandesi hanno segnato almeno una doppietta in Serie A (Koopmeiners, Sneijder, Huntelaar, Seedorf).

Escludendo i gol siglati dal dischetto, l’ultima doppietta realizzata da Teun Koopmeiners e' arrivata con la maglia dell'AZ contro il Willem II in Eredivisie nel dicembre 2020.

Prima di Teun Koopmeiners, l'ultimo calciatore olandese che aveva realizzato una doppietta in Serie A era stato Wesley Sneijder nell'aprile 2012 in Udinese-Inter.

L’Atalanta non vinceva in casa in Serie A da novembre 2021 contro il Venezia. Anche in quel caso un 4-0.

Tra i centrocampisti, solo Ilicic (36) ha realizzato piú reti di Mario Pasalic (29) in Serie A dal 2018/19 (prima stagione del croato con la Dea).

Nessun calciatore dell'Atalanta ha segnato più gol di Mario Pasalic in questa stagione di Serie A (nove, al pari di Duván Zapata).

Mario Pasalic ha segnato nove gol in questo campionato, eguagliata la sua miglior stagione a livello realizzativo in Serie A (nove reti nel 2019/20).

Il gol di Mario Pasalic (05:37) è quello realizzato più velocemente dall’Atalanta in Serie A da quello siglato proprio dal centrocampista croato contro il Cagliari nel novembre 2021 (05:19).

Sette dei nove gol realizzati da Mario Pasalic in questa Serie A sono arrivati in gare giocate in casa.

Aleksey Miranchuk ha preso parte a sei gol in questo campionato (due reti e quattro assist), tante quante partecipazioni attive nella scorsa stagione di Serie A (quattro gol e due assist in quel caso).

Nessuna squadra ha subito piu' gol della Sampdoria nei primi 30 minuti di gioco del primo tempo in questa Serie A (16).

Solo il Milan (20) ha segnato più reti dell'Atalanta (17) nella prima mezz'ora di gioco in questo campionato.

La Sampdoria per la prima volta in questo campionato schiera otto giocatori italiani nel XI titolare: nessuna formazione ne ha mai schierati di piú in un singolo match del torneo in corso.