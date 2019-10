Serie A, Atalanta-Lecce 3-1: Gasperini vince e si diverte

ATALANTA-LECCE 3-1

di

MAX CRISTINA

Vince e convince, di nuovo, l'Atalanta di Gasperini che di ritorno a Bergamo batte 3-1 il Lecce senza troppi problemi. Pioggia di occasioni da rete per i nerazzurri con Gomez e Ilicic, ma il risultato si sblocca con un siluro di Zapata al 35'. Cinque minuti dopo il colombiano serve a Gomez l'assist per il raddoppio e a inizio ripresa è Gosens a calare il tris dopo un triangolo con Ilicic. Nel finale Lucioni trova il gol per i salentini. Atalanta, buona la prima nel nuovo stradio

















































LA PARTITA

Cambia lo stadio, ma non l'Atalanta che di ritorno al Gewiss Stadium di Bergamo con una curva nord tutta nuova, travolge 3-1 il Lecce con le proprie armi: velocità, qualità, gioco e pressing. Con Papu Gomez ispirato e Zapata con Gosens sugli scudi, i nerazzurri confermano il terzo posto in classifica dimenticando in fretta la sconfitta beffarda in Chamoions League. Per il Lecce di Liverani qualche applauso per il coraggio e poco più.

Se i salentini sono da apprezzare per aver provato a giocare a calcio anche contro l'Atalanta, la squadra che ha fatto più punti di tutti nel 2019 in Serie A, c'è da dire che i nerazzurri hanno riempito di tiri la porta di Gabriel, bucandolo tre volte ma esaltandone al tempo stesso le qualità. Fin dal secondo minuto però è chiaro il copione del match: Zapata si divora il vantaggio di testa da pochi passi, poi Ilicic al 9' si fa parare il destro solo davanti a Gabriel. Dopo la mezzora però cambia tutto tra una parata e l'altra del portiere brasiliano: Zapata al 35' sblocca la partita capitalizzando con un siluro un pallone recuperato in pressing altissimo da Gosens nell'ennesimo tentativo del Lecce di uscire palla al piede dalla difesa. Cinque minuti dopo lo scambio tra il colombiano e Gomez porta al raddoppio del Papu con l'aiuto del palo.

Il Lecce reagisce con La Mantia ma si scontra sulle parate di Gollini e a inizio ripresa arriva il terzo gol dell'Atalanta con un'azione aperta e chiusa da Gosens con la complicità di Ilicic in fase assistman. Gli ultimi trenta minuti di gioco sono una raccolta di occasioni per il poker fallite da Ilicic e Gomez, mentre all'86' il gol di Lucioni dà un senso alla trasferta dei salentini.

LE PAGELLE

Zapata 7 - Distrugge la porta con un siluro di destro dopo essersi divorato il gol in apertura. Poi completa l'opera con un assist di sponda al Papu per il raddoppio.

Gomez 7,5 - Disegna calcio, segna e fa segnare mandando in porta i compagni. Domina sulla trequarti sbagliando pochissimi palloni e trovando sempre nuovi spunti per sorprendere la difesa avversaria. Sfiora il raddoppio più e più volte.

Gosens 7 - Anche per lui gol e assist: serve Zapata recuperando altissimo il pallone per il vantaggio, poi dà il via all'azione del 3-0 aprendo e chiudendo l'azione grazie a uno scambio con Ilicic. Suo il primo gol sotto la nuova curva Pisani.

La Mantia 6 - La sua prestazione la porta a casa con sufficienza, battagliando con la difesa bergamasca e creandosi due occasioni importanti.

Imbula 5 - Impacciato e lento in mezzo al campo, viene spesso travolto dal ritmo nerazzurro. Non certo un grande rientro da titolare dopo l'infortunio.

IL TABELLINO

ATALANTA-LECCE 3-1

Atalanta (3-4-1-2): Gollini 6; Palomino 6,5, Kjaer 6 (23' st Toloi 6), Djimsiti 6; Castagne 6, De Roon 6, Freuler 6,5, Gosens 7; Gomez 7,5; Ilicic 6 (28' st Malinovskyi 6), Zapata 7 (14' st Muriel). A disp.: Sportiello, Rossi, Masiello, Arana, Toloi, Pasalic, Hateboer, Barrow. All.: Gasperini 7.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6,5; Rispoli 5, Rossettini 5, Lucioni 6, Calderoni 5; Majer 5,5, Imbula 5, Petriccione 5,5 (10' st Farias 5); Mancosu 5,5; Falco 5,5, La Mantia 6 (15' st Babacar 5,5). A disp.: Vigorito, Benzar, Dell'Orco, Riccardi, Meccariello, Tachtsidis, Shakhov, Lo Faso, Lapadula. All.: Liverani 5.

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 35' Zapata (A), 40' Gomez (A), 11' st Gosens (A), 41' st Lucioni (L)

Ammoniti: Kjaer, De Roon (A); Lucioni, Majer, Rispoli (L)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE

• L’Atalanta ha ottenuto il successo in cinque delle prime sette partite di questo campionato, ci era riuscita solo una volta nella sua storia nella stagione 1961/62.

• L'Atalanta ha eguagliato il suo record di gol segnati dopo sette giornate in un singolo campionato di Serie A (18, al pari della stagione 1949/50).

• L’Atalanta è imbattuta da 16 sfide casalinghe di campionato contro un’avversaria neopromossa (12V, 4N): l’ultima sconfitta per i nerazzurri risale ad aprile 2014 contro il Verona.

• L’Atalanta ha effettuato 15 tiri nello specchio in questo incontro: record per una squadra in un match del campionato in corso.

• Nell'anno solare 2019, solo cinque giocatori hanno segnato di più di Duván Zapata (19 reti) nei cinque maggiori campionati europei: Lewandowski (23), Mbappé, Benzema, Messi (21), Agüero (20).

• Gómez ha preso parte attiva a 16 tiri in questo incontro (nove conclusioni e sette occasioni create): record per un giocatore in questa Serie A 2019/20.

• Duván Zapata ha segnato sette reti nelle ultime quattro sfide contro un'avversaria neopromossa in Serie A.

• Alejandro Gómez ha segnato tre gol nelle ultime due presenze in campionato: tanti quanti nelle precedenti 29.

• Alejandro Gómez ha segnato in due presenze consecutive di Serie A per la prima volta da settembre 2017.

• L'ultima rete realizzata dal Lecce con un colpo di testa in Serie A risaliva ad aprile 2012, con Nenad Tomovic contro il Parma.