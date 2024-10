Le pagelle: Zappacosta senza sosta, Pasalic sfortunato, Schmeichel una certezza

CARNESECCHI - Voto 6.5

Quella col Celtic è una di quelle gare dove hai molte chances di fare lo spettatore per 85 minuti e poi rischiare di subire una rete nell'unico tiro in porta della serata. Nello specchio di Carnesecchi ne sono arrivati due nella ripresa ma lui si è fatto trovare in posizione e reattivo. Puntuale anche nelle uscite.



DJMSITI - Voto 6

Una garanzia per Gasperini. Serata senza troppi patemi e qualche incursione in avanti.



HIEN - Voto 6,5

Dalle sue parti capita un certo Idah, 190 centimetri di muscoli. Capita male perché Hien fa a sportellate quando serve e, nelle altre occasioni, gioca d'anticipo. Nel recupero cerca il gol di testa ma non ci riesce.



KOLASINAC - Voto 6,5

Inutile bussare da questa parte non passa nessuno. Il bosniaco francobolla Maeda e quando il Celtic arretra perché fa fatica lui mette radici di fatto sulla linea di centrocampo.



RUGGERI - senza voto

Gioca 12 minuti più recupero per spingere ancora di più sulla fascia. Gli serve più tempo per ingranare e portare acqua al mulino.



BELLANOVA - Voto 6.5

Sulla fascia destra non sbaglia niente per un'ora. Dalla mediana in su sono tutte sue, corre e rincorre, crossa e ri-crossa. Gioca semplice e pulito.