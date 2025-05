La stagione si sta per chiudere in modo amaro per l'Arsenal. I Gunners dopo essere stati in corsa per il campionato e per la Champions League si ritrovano con un pugno di mosche in mano. E dunque il pensiero è già proiettato alla prossima stagione: il primo passo è la presentazione della maglia home che i calciatori indosseranno nella prossima Premier League.