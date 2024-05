"La tua coppa l'hai già conquistata". I tifosi fanno commuovere De Roon: "Pèl de poia"

© instagram

È stato un risveglio a dir poco inconsueto ed emozionante quello di Marten De Roon, che non potrà scendere in campo domani sera nella finale di Europa League per infortunio. I tifosi dell’Atalanta lo hanno omaggiato con uno striscione appeso fuori da casa sua. "Attaccamento, sacrificio, la maglia sempre sudata. De Roon, la tua coppa l'hai già conquistata", la scritta a caratteri neri e azzurri. Pronta la replica, usando anche espressioni in dialetto bergamasco, del giocatore olandese, comunque convocato Gian Piero Gasperini per la trasferta di Dublino. "Ragazzi, stamattina mi avete fatto emozionare. Sapevo che eravate tifosi speciali, ma questa è una sorpresa enorme - si legge sul profilo Instagram di De Roon -. Proprio davanti a casa mia, 'ol dé prima dèla finàl' (il giorno prima della finale, ndr). Grazie davvero "pèl dè póia ('pelle di gallina', per l'emozione, ndr)".