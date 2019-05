Juve-Atalanta si gioca la sera: poi sarà festa-scudetto

10/05/2019

Juventus-Atalanta, match della 37a giornata di Serie A inizialmente in programma domenica 19 maggio alle 15, è stato spostato alle 20.30, come reso noto dalla Lega. La richiesta arriva dalla Juventus per festeggiare lo scudetto di sera, mentre l'Atalanta avrebbe preferito giocare alle 15. Molto probabilmente il club bianconero organizzerà una festa congiunta per i ragazzi di Allegri e le ragazze di Rita Guarino, che scenderanno in campo prima della partita con la Dea per festeggiare la doppietta Scudetto Coppa Italia. La squadra femminile potrebbe poi salire insieme agli uomini sul pullman scoperto che sfilerà nel centro di Torino.