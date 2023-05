Gasperini: "Razzismo va combattuto, ma non va confuso con altri insulti"

© Getty Images

Bufera nei minuti finali di Atalanta-Juve con Vlahovic preso di mira dai tifosi bergamaschi: "Condanno assolutamente i cori a Vlahovic, ma nell'Atalanta giocano Pasalic e Djimsiti, hanno giocato Ilicic, Sutalo e tanti giocatori di quell'etnia e bisogna differenziare le cose: a volte ci sono insulti per altre cose, il razzismo è una cosa molto seria e non va confuso. L'insulto è anche quando dicono figlio di puttana o pezzo di merda. Il razzismo sarebbe indirizzato a tanti calciatori che sono qui, invece non è così", questo il commento del tecnico nerazzurro Gasperini.