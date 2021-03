Gasperini: "Lo Spezia fa divertire. La Juve fuori dalla Champions non è sorpresa"

VERSO ATALANTA-SPEZIA

Il tecnico guarda al Real: "A Madrid sarà una partita secca, ma l'avversario è di grandissimo valore"

Anticipo di campionato domani per l'Atalanta di Gasperini in vista del turno di Champions di domenica scorsa. Vi si arriva dopo il ko con l'Inter. "Dobbiamo guardare a noi stessi - dice il tecnico degli orobici - al nostro percorso. Per noi questa è la strada per crescere, per aver guadagnato posizioni e giocare in Europa. È il nostro modo di interpretare il calcio e raggiungere nuovi obiettivi. I modi sono validi quando ci riesci: con l'Inter abbiamo perso, ma ti lasciano la soddisfazione".

Spesso le squadre esultano parecchio, come se avessero battuto una grande squadra. "Anche noi quando vinciamo esultiamo, non è irrispettoso nei confronti degli avversari. Un'esultanza simile è normale. Ogni gara ha la sua storia, la gara va affrontata in base a come si svolge. Quello che fanno gli altri riguarda gli altri, noi cerchiamo di risolvere quelli che sono i nostri problemi. In queste gare l'episodio cambia lo svolgimento, noi dobbiamo essere bravi a giocare più tipi di calcio. Con lo Spezia sarà una partita diversa, ci saranno altre difficoltà. Comunque siamo soddisfatti, la squadra è concentrata ed è sul pezzo, gioca un bel calcio".

Spezia e Madrid. Come cambia l'approccio: "Sono gare importanti, in campionato ci sono tante squadre che si giocano l'Europa. A Madrid sarà una partita secca, ma l'avversario è di grandissimo valore. Noi sappiamo interpretare al meglio le gare, ora pensiamo allo Spezia. Poi sarà da dentro o fuori".

Zapata "Ieri stava bene, se è in condizione puo' giocare. Altrimenti lo porto in panchina".

Il gap con le altre grandi resta e resterà. "Noi siamo l'Atalanta, non possiamo pensare di acquisire giocatori a 80 milioni con contratti del genere, l'Atalanta ha il suo standard ma ha speso per quello che è il suo target, ricordiamoci che siamo in un periodo di pandemia, la proprietà ha affrontato la crisi. Dobbiamo avere il nostro target, hanno sicuramente sul mercato possibilità di spendere, noi dobbiamo seguire il nostro target. Il tutto in base alle proprie possibilità".

L'Atalanta è la squadra che sta facendo meglio in Europa. "Mi dispiace, perché vuol dire che le altre hanno fatto peggio. C'è anche l'Europa League, per il calcio italiano sarebbe bello portare più squadre avanti. La Juve eliminata? Non sono sorpreso, in Europa ci sono squadre forti. Nel loro paese sono in testa, conoscono il calcio e sanno quali giocatori prendere. A volte c'è un po' tanta presunzione nell'approcciarsi solo al nome. Il Real Madrid è una squadra di grandissimo livello, sono scontri rischiosi e ti puoi anche far male, ma non abbiamo la paura di snaturarci. È il nostro percorso, va tutto bene quello che poi è efficaci. Io personalmente cerco di seguire la strada vicina alle mie idee".



Domani c'è lo Spezia. "Lo Spezia sta cercando la salvezza attraverso il gioco. È un bell'esempio, mi sono divertito a vedere lo Spezia. Ha vinto, poi chiaro che è lì. Da parte mia è encomiabile quello che stanno facendo, traggo delle indicazioni e vedo una bella squadra. Gestiscono bene la palla, giocano con sicurezza. Andare a prendergli la palla non è facile, devi essere organizzata. La partita dell'andata è stata forse la più brutta, arrivavamo dalla pausa delle nazionali. Abbiamo avuto occasioni per vincerla, ma li ho apprezzati".



Messi e Ronaldo sono entrambi fuori dalla Champions: "È una competizione durissima, fantastica. Messi e Ronaldo? Speriamo più in là possibile, ma prima o poi smetteranno. Poi ci sono Mbappé, Haaland... ma la Champions è l'espressione di squadra".

Un commento su Piccoli? "Sta facendo una bella esperienza, poteva anche restare qui se non ci fosse stato Lammers. È un ragazzo dell'Atalanta, va seguito nella sua evoluzione".